Policijas darbs pēc īpaša plāna un ierobežota satiksme. Ko ņemt vērā, dodoties uz Rīgas svētkiem?

No sestdienas, 15.augusta plkst.10.30 līdz 21.30 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz operas ēkai. Svētdien, 16.augustā no plkst.13 līdz 18 satiksme kanālā būs slēgta posmā no no Bastejkalna līdz operas ēkai.