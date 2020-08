Skandāls ASV šovbiznesā. Populārā TV personība Elena Dedženeresa tiek apsūdzēta toksiskas darba vides radīšanā

Elena Dedženeresa 17 gadus vada savu sarunu raidījumu, kurā prezentējusi sevi kā mierīgu un dāsnu ētera personību. Tomēr jaunākajos ziņojumos darbinieki ir apgalvojuši, ka raidījuma darba vide ir ļoti tālu no "mierīgas un dāsnas".

16. jūlijā ziņu portāls "BuzzFeed News" publicēja ziņojumu, kurā šova iepriekšējie darbinieki apgalvoja, ka raidījuma aizkulisēs valda "toksiska darba vide". Viens pašreizējais un 10 bijušie darbinieki anonīmi runāja par savu pieredzi, tostarp par sodu saņemšanu par medicīnisko atvaļinājumu izmantošanu, rasu mikroagresijas gadījumiem un bailēm no soda par sūdzību celšanu.

Kāda bijusī darbiniece minēja, ka Elena izteikusi rasistiskas piezīmes par viņas frizūru. Viņa arī apgalvoja, ka Dedženeresa viņas un citu priekšā jokojusi, ka atceras tikai baltādaino darbinieku vārdus. Darbiniece stāstīja, ka vilcinājās izteikties par šo tēmu, jo baidījās no atriebības. Izpildproducenti Eds Glavins, Mērija Konnelija un Endijs Lasners paziņojumā sacīja, ka uzņemas pilnu atbildību par ikdienas darbībām šovā.

"Mēs bijām patiesi satriekti, kad uzzinājām, ka pat vienam cilvēkam no mūsu darba ģimenes ir bijusi negatīva pieredze. Tas nav tas, kas mēs esam, un ne tas, uz ko mēs cenšamies tiekties. Jāatzīst, ka Elenas šova ikdienas atbildība ir pilnībā uz mums. Mēs to visu uztveram ļoti nopietni un saprotam, ka mums jādara labāk," vēstīja izpildproducenti.

"Sveiki visi - te Elena. Pirmajā mūsu šova dienā, mūsu pirmajā tikšanās reizē es visiem teicu, ka "The Ellen DeGeneres Show" būs laimes vieta - neviens nekad nepacels balsi un pret visiem izturēsies ar cieņu. Acīmredzot , kaut kas mainījās, un es esmu sarūgtināta. Par to es atvainojos. Ikviens, kurš mani pazīst, zina, ka tas ir pretēji tam, kam es ticu un uz ko es cerēju," rakstīja Elena.

"Es nevarētu gūt panākumus bez visiem jūsu ieguldījumiem. Mans vārds ir rakstīts virsrakstos un viss, ko mēs darām, par to es uzņemos atbildību. Mēs nekavējoties sākam iekšēju izmeklēšanu, lai labotu problēmas. Tā kā esam kļuvuši par lielu kompāniju, es neesmu spējusi palikt viena savos darbos un paļāvos uz citiem, kuri darītu manu darbu. Skaidrs, ka daži to nedarīja. Tagad tas mainīsies, un es esmu apņēmusies nodrošināt, ka tas neatkārtosies," viņa turpināja.

"Es arī mācos, ka cilvēki, kuri strādā kopā ar mani, runā manā vārdā un nepareizi atspoguļo to, kas es esmu, un tas ir jāpārtrauc. Kā cilvēks, kurš tika tiesāts un gandrīz zaudēja visu par to, ka esmu tikai tāda, kāda esmu, es patiesi saprotu. Izjūtu dziļu līdzjūtību pret tiem, kuri tiek uzlūkoti atšķirīgi, vai pret viņiem izturas netaisnīgi. Iedomājoties, ka kāds no jums tā jutās, man kļūst slikti," sacīja Dedženeresa.