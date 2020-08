SPKC atklājis, ka divi Covid-19 slimnieki izmantojuši autobusu maršrutus Rēzekne-Daugavpils un Daugavpils-Priežmale

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka divi pasažieri, kuriem apstiprināts Covid-19, 2020. gada 13. augustā pārvietojās ar autobusu maršrutos Rēzekne – Daugavpils (no pieturas Aglona, plkst. 11.17) un Daugavpils – Priežmale, plkst. 16.00 līdz pieturai Aglona.

Saslimušie pasažieri nav svētku apmeklētāji, tomēr, ja kāds no Aglonas svētku dalībniekiem brauca minētajos autobusos, jādodas mājas un jāsazinās ar SPKC epidemiologu 67271738.

Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.