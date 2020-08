"Bayern" Čempionu līgas ceturtdaļfinālā pilnībā iznīcina FC "Barcelona"

Puslaika vidū "Bayern" deviņu minūšu laikā guva trīs vārtus, nodrošinot uzvaru. Perišičs no kreisās malas pēc Njabrī piespēles pārspēja vārtsargu, Njabrī pats izmantoja iespēju, nokļūstot aiz muguras aizsargam, un Millers pabeidza iesākto, no vārtsarga laukuma raidot vārtos bumbu pēc Kimmiha piespēles no labās malas, - 4:1.