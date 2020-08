"Cilvēki apjūk un nezina, ko darīt." Daļa šoferu joprojām nezina, ko darīt operatīvā transporta klātbūtnē

Visbiezāk avārijas notiek ceļu krustojumos, it īpaši, kur ir vairākas braukšanas joslas vienā virzienā.

"Visus šos resursu nogādāt notikuma vietā ir problemātiski šo novietotu autmobiļu dēļ. Kad mēs nevaram izbraukt cauri, glābēji kāpj ārā no mašīnas. Tas var būt pat 100-200 metrus no notikuma un tad arī uzsākam ugunsdzēsības šļūteņu vilkšanu uz notikuma vietu, kas prasa daudz laika, salīdzinot ar to, ja mēs varētu piebraukt pie notikuma vietas tieši klāt," sacīja Tipa.