Cik pilns maks ir atstāts jaunajai Rīgas domes vadībai?

Lai arī Rīgas kopējie parādi par senāk realizētajiem projektiem turpina samazināties, to atdošana ik gadu no pašvaldības aptuveni miljardu eiro lielajiem izdevumiem prasa aptuveni 80 miljonus. No tiem savukārt lielākā daļa – 54 miljoni eiro – katru gadu aiziet par "treknajos gados" celto Dienvidu tiltu.