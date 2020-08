"Pulcēšanās ierobežojumu mīkstināšana neko nemaina." Covid-19 krīze joprojām apgrūtina pasākumu organizatoru dzīvi

To, ka kultūras pasākumu rīkošanu bremzē virkne citu ierobežojumu, iezīmē arī teātru pārstāvji. "Teātrim šis lēmums neko šobrīd nemaina. Jo šie jaunie noteikumi viņi paredz to, ka mēs drīkstam uzņemt telpā ne vairāk kā 50% no iespējamās kapacitātes, un līdz ar to, ja mums ir 1000 vietu ietilpīga zāle, tad mēs šobrīd uzņemam 480 skatītājus."