No pirmdienas iekštelpās var pulcēties līdz 1000 cilvēkiem. Mazinās ierobežojumi arī ēdinātājiem un kultūras pasākumiem

Tiek mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt astoņiem apmeklētājiem līdzšinējo četru vietā un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojuma pie galdiņiem ārtelpās.

Ēdināšanas uzņēmumiem tiks atļauts strādāt līdz plkst. 2, proti, par divām stundām ilgāk nekā to pieļauj pašreizējais regulējums. Šis nosacījums attiektos uz vietām, kur pamatpakalpojums ir ēdināšana un kur cilvēki atrodas sēdus pie galdiņiem.

Tāpat tiek samazināta uz vienu cilvēku ēdināšanas vietās, tirdzniecības centros un kultūras norises vietās nosakāmā nepieciešamā platība - no četriem kvadrātmetriem līdz trīs kvadrātmetriem. Savukārt prasība ēdinātājiem nodrošināt divu metru distanci starp galdiņiem tiek saglabāta.

Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka šādas vietas pamatā ir organizētas un var nodrošināt cilvēku plūsmas kontroli un to kā tiek ievēroti Covid-19 ierobežošanas noteikumi.

Savukārt izklaides vietu, tajā skaitā diskotēku un naktsklubu, kur pamatpakalpojums ir izklaide, piemēram, dejas vai spēles, darbība ir saistīta ar ievērojami augstu Covid-19 izplatības risku. To pierāda gan citās valstīs, gan Latvijā epidemioloģiski izmeklētie gadījumi, atzīmē Veselības ministrija. Tāpēc tām darba laika ierobežojumi netiks mainīti - noteikts, ka arī turpmāk tās varēs strādāt ne ilgāk kā līdz plkst. 24.

Tāpat šādas vietas arī apmeklē lielāks skaits ārvalstu tūristu un, ņemot vērā to, ka Latvijā vismaz katrs trešais saslimšanas gadījums ar Covid-19 ir saistīts ar atrašanos ārvalstīs, šis ir riskus pastiprinošs apstāklis, skaidrots ministrijā. Tādēļ šo vietu darbība tiek noteikta līdz plkst. 24, lai ierobežotu laiku, kad šādās vietās, kur ir apgrūtināta pulcēšanās ierobežojumu kontrole, pulcējas cilvēki.

Ņemot vērā šīs izmaiņas, kā arī to, ka no 1. augusta brīvā dabā vienlaicīgi var pulcēties 3000 cilvēku, tiek pārskatīta norma, kas noteica pienākumu pasākuma organizatoriem vai pakalpojuma sniedzējiem, kuru telpas pārsniedz 1000 kvadrātmetrus, izstrādāt pasākumu plānus, lai ieviestu Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā vai pasākuma norises vietā.

Jaunā norma paredz to, ka saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem un pasākuma organizētājiem, kuru pasākuma norises laikā vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas laikā var pulcēties vairāk kā 500 cilvēku, gan iekštelpās, gan brīvā dabā, ir jāizstrādā pasākumu plāns Covid-19 izplatības ierobežošanai, paredzot cilvēku plūsmu plānošanu un citus pasākumus.

Teātra izrādēs, koncertos un kino seansos skatītāji atrodas savās sēdvietās, tādējādi šie pasākumi ir saistīti ar ievērojami mazāku Covid-19 izplatības risku. Apzinoties arī to, ka šādos pasākumos ir iespējams nodalīt cilvēku plūsmas, attiecībā uz šādiem kultūras pasākumiem tiek veikts izņēmums, pieļaujot to, ka pasākumā var piedalīties vairāk nekā 50% no objektā iespējamās kapacitātes, ja tiek nodrošināts, ka tiek nodalītas cilvēku grupas pa 300, kas savstarpēji nesastopas nevienā pasākuma norises posmā.