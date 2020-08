Elīna Didrihsone pārtrauc klusēšanu par sava apģērbu veikala "Butterfly" sāgu

Viņa turpina: "Man bēdīgi varbūt dzirdēt no klientiem, ka pasaka frāzi - a ja pat viņa sūta no "AliExpress"? Un tad man ir tāds - nopietni? Es saku - padomājiet loģiski!

Ja es dzīvotu mājās, vienistabas dzīvoklī, un man būtu vienalga, kam es tirgoju - mani neviens neredz un nedzird - da es varu vienalga ko pārdot. Man ir milzīgs uzņēmums! Man liekas, tas ir kauns pārdot no "AliExpress"! Man vienīgais, kas no turienes atnācis ir auskari un viņi saplīsa pirmajā fotosesijā!"

"Tas nav nelegāli [pasūtīt no "AliExpress" un pēc tam pārdot tālāk] - tu to vari darīt! Un daudzi to saka: "Un pat ja tas tā ir?" Bet vai tik tiešām es varētu piepildīt milzīgu veikalu? Pasūtot no "AliExpress", cik es atmuitošanā samaksātu? Cik es par piegādi samaksātu? Mums ir ļoti lielas tūres," uzsver influencere.