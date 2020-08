Sevastova un Ostapenko WTA rangā atkāpjas par vienu pozīciju

Bez izmaiņām saglabājies labāko spēlētāju divdesmitnieks. Pirmās trīs pozīcijas rangā ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, Simona Halepa no Rumānijas un Karolīna Plīškova no Čehijas, ceturtā ir amerikāniete Sofija Kenina, piektā - ukrainiete Jeļina Svitoļina, sestā - Bjanka Andresku no Kanādas.