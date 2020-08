Trīs padomi, kā nebūt greizsirdīgam uz citu cilvēku panākumiem

Cilvēkiem publiskajā telpā patīk demonstrēt savas labākās īpašības, izvairoties no negatīvisma. Mēs salīdzinām sevi un otru, bet redzam tikai daļu no viņa, mēs nezinām visu patiesību. Apbrīnojot citu iezīmes, sajūtamies skumji par sevi un skaudīgi, taču no tā nav jēgas, jo mēs nezinām, kas viņiem trūkst.