Par darba sparu, dzīves jaudu un līkločiem, mūziku, koronakrīzi, "Jauno vilni" un spēju būt "Jā" cilvēkam. Par to un daudz ko citu Rimanta Ziedoņa sarunā ar Laimu Vaikuli raidījumā "Jā".

It sevišķi tagad. Nav par ko runāt.

Man radās jautājums – kāda ir jūsu komanda? Kas jums strādā, piemēram, komunikācijā ar medijiem? Vai jūs pati to dažkārt darāt?

Nē, nē. Pati nē. Man ir direktors, administrators, man ir cilvēki, kas seko visam, kas notiek tieši internetā, tie ir mani muzikanti, dziedātājas meitenes, dejotāji no Ukrainas ar mani periodiski strādā. Liela komanda. Bet viss, kas saistās ar mani apkārt – es varu vienkārši neņemt telefonu. Neņemt klausuli un miers un dievs, tas ir tik vienārši.

Un vispār ir tā nepierasti – ka tu pēkšņi apstājies, un viss, kas saistīts ar skatuvi, teātri, publiku. Mēs pēdējie iziesim no šīs krīzes. Tāpēc visgrūtāk šobrīd ir muzikantiem, aktieriem, pat laikam kinoaktieriem. Parasti draugi zvana un prasa – kā iet?

Ir tāds dziedātājs Ukrainā, Monatiks. Un mums tieši tagad bija jātaisa kopā klips, mums ir tāds duets, un mēs to nevaram izdarīt.

Vispār vienreizējs laiks. Kaut kādus koncertus taisīt, kad publikas nav, bet es dziedu, man to vienkārši negribas, es nesapratīšu, kam tas vajadzīgs. Pēc tam – man ir tāda sajūta, ka cilvēkus nekas neinteresē tagad, izņemot, kas notiks tālāk, kas notiek tagad.

Varbūt vēl tāpēc, ka man draugi Amerikā dzīvo, un viņi visi ir ārsti. Un es katru dienu konsultējos, mēs sazvanāmies. Tad ir tāds "Zoom". Mēs varam no Anglijas, no Čehijas vai Krievijas sazināties. Mēs katru vakaru sazvanāmies. Mēs tā turpinām komunicēt šajā laikā. Man liekas, ka tas ir svarīgi.

Tad, kad es sāku dziedāt. Mūzika laikam daudziem cilvēkiem plānus dzīvē samaina, arī mans dzīvesbiedrs mācījās par juristu, bet to nometa, kad sāka spēlēt. Tas ir šausmīgi. (Smejas.) Tas ir kā atvars.

Nu, daudzi cilvēki uz jums skatās – jūs esat kaut kur Amerikā, jūs kaut kur Krievijas plašumos koncertējat, bet jūs esat latviešu meitene no Cēsu puses, no Drustiem. Jums ir maz jautāts par jūsu radiem. Vai jums ir lauki Latvijā, vai varat aizbraukt pie radiem pēc marinētiem gurķiem un kādas zaptsburkas?

Un draudzībai, attiecībām tev ir vajadzīgs laiks - un tu to nevari dot. Un tie, kas to saprot, tie tik paliek. Ir tādi draugi, ar kuriem tu vari sazvanīties vienreiz pusgadā, un atkal viss atgriežas.

Pirms sākās viss šis intensīvais ritenis jūsu dzīvē... Vai jūs varētu raksturot savu bērnību, katram cilvēkam ir spilgti akcenti, emocionāli piesitieni, ko viņš no bērnības atceras.

Jā, es atceros. Trijos gados mani atveda uz Imantu, mamma ar tēti īrēja privātā mājā vienu istabu un virtuvi. Mēs bijām trīs māsas un brālis, un mēs dzīvojām visi tajā vienā istabā. Mēs – virtuvē, mammma ar papu istabā. Un man likās, man ir tik jauka bērnība, liela pļava, es varēju darīt, ko es gribu, jo no rīta mamma ar papu gāja uz darbu, un es biju viena pati mājās.

Un no bēniņiem es varēju ābolus nočiept. Nu, tad viņa varēja man teikt – Laimīt, nevajag tā darīt. Man tas nepatika, man nepatika, ka mani regulē.

Un tad es atceros, ka bija tāda smēre kājām, lai ceļgali nesāpētu, čūsku inde. Un es iemaisīju to smēri vistu barībā, viņai bija vistas mājās. Un tas bija šausmīgākais mans gājiens, ko es biju izdarījusi, mana atriebība.

Un no tā laika es laikam vairāk neesmu atriebīga, es toreiz tik ļoti pārdzīvoju, jo domāju, ka tās vistas sāks mirt nost. Un viena saslima, tā saimniecīte turēja to vistu istabā, un katru dienu es ar šausmām skatījos, vai tā vista vēl ir dzīva.

To varētu definēt kā pašpietiekamību.

Es atceros, mani aizveda uz slimnīcu un iebāza kaut kādā aukstā vannā, un mazgāja mani. Un mamma man stāstīja, kā tas izskatījās, - viņa atnesa man kaut kādas dāvanas, to varēja tikai caur lodziņu. Viņa teica – tu paņēmi, ātri apgriezies un aizgāji. Man bija vienalga.

Tas nāk no audzināšanas, ģenētiski vai pamazām ietrenēts?

Nē, nē tas nāk no turienes. Es domāju, tas tā ir dots. Kad man ir mēģinājumi ar dejotājiem, sākot kādu jaunu programmu, tas iet no 11 rītā līdz 23 vakarā. Un man vienmēr liekas - ah, jau vienpadsmit vakarā. Kamdēļ tik ātri, varējām jau vēl pamēģināt. Visi jau beigs, bet man vēl vajadzēja darboties. Tas nav tāpēc, ka es sevi ietrenēju, es tā domāju.

Es paskatījos internetā jūsu priekšnesumus dažādās vietās, īsākus un garākus. Es ievēroju vienu jūsu īpašību – ka jūs, neatkarīgi no tā, vai esat lielā metropolē vai kādā mazākā miestā, jūs vienmēr esat vienmērīgi profesionālā līmenī. Tā vienmēr nav pie māksliniekiem. Viens Džo Kokers var atbraukt uz tādu mistisku Latviju un uzkāpt uz skatuves iedzēris viskiju.

Es domāju, ka viņš vienalga kur varēja sadzerties to viskiju. (Smejas.) Es nekad nevarētu iedzert 50 gramus un iet uz skatuves, ar mani nekad tas nav bijis.

Latvijas auditorija atšķiras ne tikai no Krievijas auditorijas, bet arī no Amerikas, Izraēlas auditorijas, kur tik es neesmu bijusi.

Un tas ir ļoti patīkami, tu vari darīt to, ko esi iecerējis, un latviešu auditorija to uzņems. Viņiem patiks vai nepatiks? Tas būs pēc tam. Bet viņi ļaus tev paeksperimentēt.

It kā ir tā krīze. No otras puses labs laiks, lai koncentrētos jauniem projektiem, koncertiem, lai pārdomātu, akumulētos.

Mans dakteris saka, ka oktobrī jau būs zāles. Un tomēr – vajag uzmanīties. Nevajag domāt – ai, es noslimošu un viss būs labi. Vajag uzmanīties ļoti... Ne es to izgudroju, to mani draugi Amerikas dakteri saka – ļoti daudzi izveseļojas un tad atkal sākas visādas nopietnas problēmas.

Es ceru, ka cilvēki būs ļoti uzmanīgi un ievēros visu to, ko iesaka.

Man sākumā patika, martā tas vēl bija, es gāju ar suņiem staigāt un es skatos, visi cilvēki uzmanīgi apiet viens otram garām, un sveicinās. Es domāju – vai cik labi, vismaz viens pluss no tā visa negatīvā, mēs sākam sveicināt viens otru, es staigāju ar suņiem un man saka "labdien". Amerikā tā ir norma. Kādreiz es Amerikā skrēju, un tur kāds, kas skrien tev pretī, vienmēr sveicina tevi - tas ir normāli. Es ceru, ka Latvijā arī tā notiks. Tas ir ļoti jauki.

Tas nebija konflikts. Vienkārši Igors ir greizsirdīgs, viņš ļoti mīl savu produktu, nav svarīgi, vai tas ir dziesma, koncerts vai festivāls. Vienkārši viņš domāja, ka... Es pat nezinu, kā to noformulēt... Tā ir kaut kāda skaudība jeb kaut kas, es nezinu... Mums vienmēr ir bijušas labas attiecības, un arī būs labas un arī ir. Nekas jau nav noticis, gan jau viss atgriezīsies, gan jau viss notiks.

Kā jūs vērtējāt un vērtējat "Jauno vilni"? Es neņemos spriest par muzikālajiem kritērijiem, neesmu mūzikas kritiķis. Bet man mazliet nepatika, ka "Jaunā viļņa" organizētāji drusku aizmirsa, kur viņi atrodas. Man no malas palika iespaids, ka viņi atļaujas pat Raimondu Paulu ignorēt. Un es atceros, ka pie Jūrmalas domes bija kādi mītiņi, piketi par to, lai kāda festivāla diena vai daļa no tās būtu veltīta latviešu dziedātājiem. Nu, jūs iekļaujat savā festivālā latviešu dziedātājus.