Medijs: Mesi ēra Barselonā tuvojas beigām - slavenais argentīnietis ir paziņojis, ka vēlas spēlēt citur

Kā viena no galvenajām komandām, kas varētu pretendēt uz Mesi pakalpojumiem ir Anglijas Premjerlīgas viena no vadošajām komandām Mančestras "City", ko pārstāv arī Mesi tuvs draugs Serhio Aguero. Ir jāsaprot, ka, neskatoties uz faktu, ka Mesi karjera neizbēgami tuvojas tās norietam, visā pasaulē ir tikai dažas komandas, kas spētu atļauties argentīnieša iegādi un Mančestras "City" pavisam noteikti ir viens no tiem.