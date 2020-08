Kūstoša ledāja plaisā Grenlandē bojā gājis pasaulslavenais klimata zinātnieks

Stefens vairāk nekā 40 gadus nodarbojās ar klimata pārmaiņu pētniecību, īpašu uzmanību pievēršot to ietekmei uz Arktikas ledājiem. Viņa gadu desmitiem ilgie pētījumi, īpaši Grenlandē, apstiprināja to, ka klimata pārmaiņas paātrina Grenlandes ledus segas kušanu, rakstīts izdevumā "New York Times".