Atrastas divas iespējamās kontaktpersonas Covid-19 slimniekiem, kuri brauca autobusa maršrutos Latgalē

Kā vēstīts, SPKC epidemiologi, veicot izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka divi pasažieri, kuriem apstiprināts Covid-19, 13.augustā pārvietojās ar autobusu maršrutā Rēzekne-Daugavpils ar reisa numuru 7479, plkst.11.17 no pieturas Aglona un Daugavpils-Priežmale ar reisa numuru 5506, plkst.16 līdz pieturai Aglona. Vadoties pēc SPKC paustā, abi saslimušie nebija Aglonas svētku dalībnieki.

Ja kāds no Aglonas svētku dalībniekiem brauca minētajos autobusos, viņiem jādodas mājas un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa iepriekšminēto tālruni.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.