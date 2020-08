"Vajadzēja būt gudrākam." Porziņģis komentē savu debiju izslēgšanas spēlēs

Porziņģis pirmdien guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā mačā un tikai izraidīts no zāles, kamēr viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" cieta zaudējumu

"Redzēju viņu [Morisu] stājamies pretī Dončičam, un man tas nepatika, tāpēc tā arī reaģēju. Tas bija gudri no viņu puses, taču man jābūt vēl gudrākam un jākontrolē savas emocijas," pēc spēles preses konferencē teica Porziņģis, kurš uzskata, ka otrajā situācijā nebija pelnījis tehnisko piezīmi.

"Tiesneši noskatījās atkārtojumu un darīja to, kas viņiem jādara. Spēle, iespējams, varēja ievirzīties citā gultnē. Taču, kas noticis, tas noticis - neko mainīt vairs nav iespējams. Biju pārdomājis vairākus scenārijus, kā spēlē ritēs, taču nebija ienācis prātā, ka tikšu pie divām tehniskajām piezīmēm. Savāda situācija, taču centīšos to neatkārtot," skaidroja latviešu basketbolists.

"Vajadzēja būt gudrākam, jo biju jau iekrājis vienu tehnisko piezīmi. Tajā brīdī kaut kā tas neienāca prātā. Šādā situācijā neesmu bijis, un viņiem izdevās no manis izdabūt vēlamo reakciju. Man jāmācās no notikušā un jādodas uz priekšu. Nevaram atļauties šādi rīkoties, taču no šādām kļūdām var mācīties tikai reālās spēles situācijās," secināja Porziņģis.