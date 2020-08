"Mēs mācīsimies no tā, kas notika." "Mavericks" treneris komentē incidentu mačā pret "Clippers"

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 14 punktus NBA izslēgšanas turnīra pirmajā mačā un tikai izraidīts no zāles, kamēr viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" cieta zaudējumu

"Bija lēns sākums un ātri nonācām iedzinējos, taču atspēlējāmies. Mums labāk jāstrādā ar bumbu un jācīnās zem groziem. Gadījums ar Kristapu bija neveiksmīgs, un mums no tā jāmācās. Jāsaprot, ka tā ir daļa no "play-off" emocijām. Viņš aizstāvēja savu komandas biedru, bet divas tehniskās piezīmes izslēgšanas turnīra mačā nav pieļaujamas. Centīsimies no tā izvairīties nākamajā spēlē," preses konferencē skaidroja Kārlails.