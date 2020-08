Šogad Latvijas IKP varētu samazināties par 7%, bet Covid-19 "otrā viļņa" gadījumā par 9%

Vispārējās valdības budžeta deficīts pie nemainīgas valdības politikas scenārija vidējā termiņā 2021.gadā prognozēts 3,9% apmērā no IKP, 2022.gadā - 2,8% apmērā no IKP, bet 2023.gadā - 1,7% apmērā no IKP. "Ņemot vērā prognozēto IKP, budžeta bilances un ievērojamu aizņemšanās apmēra pieaugumu atbalsta pasākumu finansēšanai, vispārējās valdības parāds pie nemainīgas valdības politikas tiek prognozēts 48% no IKP 2021.- 2022.gadā un 47% no IKP 2023.gadā," norādīja FM.