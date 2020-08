Linda Mūrniece priecājas, ka Tērbatas ielā atgriezusies ierastā ikdiena

Nemitīga balsu murdoņa, no katra burgeru busa cita mūzika, ielu muzikanti, kas mēģina pārkliegt viens otru. Dūmi no griliem, eļļas smārds. Klaigājoši iereibušie līdz pat rītam.

"Galvenais eksperimenta mērķis ir noskaidrot, vai Tērbatas iela var funkcionēt kā gājēju un riteņbraucēju iela. Neatkarīgi no tā, ko parādīs eksperimenta novērtēšanas rezultāti, esam priecīgi noņemt šo jautājumu no pašvaldības dienas kārtības, kas tur ir bijis vairāk nekā 12 gadus. Šis eksperiments ir prasījis elastību un pielāgošanos gan no iedzīvotāju, gan no pašvaldības puses, un manā ieskatā Rīga ir spējīga paveikt lielas lietas iedzīvotāju ilgtermiņa labklājības vārdā," sacīja Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.