Līdz gada beigām Rīgā plānots atvērt trīs jaunus KFC ķēdes restorānus

Pirmais no jaunajiem KFC restorāniem tiks atklāts jau septembra sākumā t/c Domina, un drīz pēc tam, septembra vidū, sekos t/p Alfa restorāna atklāšana, nodrošinot, ka arī tie iedzīvotāji, kas ikdienā uzturas ārpus galvaspilsētas centra, var ērti nokļūt uz kādu no KFC lokācijām. Abi jaunie restorāni tiks ieturēti vienotā zīmola stilistikā ar modernu un gaišu interjeru un atvērtā tipa virtuvi, kas iemieso KFC raksturīgās klasiska amerikāņu dainera vērtības. Tāpat klientiem būs pieejamas arī digitālās ēdienkartes un pašapkalpošanās kases, kas maltīšu baudīšanu padarīs sevišķi ērtu un mūsdienīgu. Papildus KFC slavenajiem vistu spārniņiem, stilbiņiem un filejām restorānu ēdienkartē būs pieejami arī dažādi citi plaši iecienīti ēdieni, sākot no uzkodām, burgeriem, tortiljām un sviestmaizēm līdz desertiem un dzērieniem, kas pagatavoti pēc tradicionālajām KFC receptēm, izmantojot rūpīgi izvēlētas sastāvdaļas un ievērojot augstākās kvalitātes standartus.