Makgregors atpakaļ dienas kārtībā? Nurmagomedovs ieskicē nākotnes plānus pēc Geiči cīņas

"Jā, Džordžs ir nākamais. Ja nē, lai Konors uzveic Porjē. Vai arī, lai to izdara Tonijs [Fergusons]. Tad es cīnīšos ar vienu no viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd nākamais titula pretendents ir Porjē. Es jau reiz viņu uzveicu, bet Dastins atgriezās un uzveica top pieci cīkstoni. Līdz ar to, ja Konors vai Tonijs var uzveikt Porjē, es cīnīšos ar kādu no viņiem. Tas ir, ja es necīnīšos ar Sentpjēru," sacīja Nurmagomedovs.