"Mēs ilgi nevarējām saprast, kā tā." Juglā noslepkavotā pusaudža ģimene sašutusi, ka vainīgais atbrīvots, neizcietis pusi no soda

Šā gada 6. jūlijā Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī izskatīja Jēkabpils cietuma iesniegumu par Gabrieļana pirmstermiņa atbrīvošanu. Tiesnese Līga Batlmane-Zepa lēma par jaunieša nosacītu atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa. Uz neizciesto soda laiku - pieciem gadiem, septiņiem mēnešiem un 12 dienām - piemērota elektroniskā uzraudzība uz 12 mēnešiem.

Aizgājēja ģimene par lēmumu ir sašutusi. Kristiana māte Irēna Cīrule LTV pastāstīja, ka lēmumu saņēmusi pusdivpadsmitos no advokāta Alda Allika.

"Nebija nekāda pamata, ne juridiska viņu izlaist, neko viņš mums nav mums kompensējis. Ne finansiāli, ne morāli! Nu nekādi viņam nesanāk puse termiņa," teica Cīrule, piebilstot, ka tam, ka Arams bēguļoja, vajadzēja būt vainu pastiprinošam apstāklim, taču "par to nav doti gadi klāt!"

Kā redzams, iziet cauri pat tāds tiesas lēmums, kur redzams, ka nekas no piespriestās kompensācijas nav samaksāts! Pat krimināllietas materiāli nav jāizprasa un jāvērtē! Šeit ir dilemma!" sacīja Alliks.

Tiesnese Baltmane-Zepa šobrīd ir atvaļinājumā, no kura atgriezīsies pirmdien, līdz ar to tikai nākamnedēļ būs iespējams iegūt pašas tiesneses skaidrojumu par to, kāda bijusi motivācija ieslodzījumu aizstāt ar elektronisko uzraudzību.