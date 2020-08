Porziņģis ar lielisku sniegumu sekmē "Mavericks" uzvaru izslēgšanas spēļu mačā

"Clippers" sastāvā rezultatīvākais bija komandas līderis Kavai Lenards, kurš atzīmējās ar 35 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām, bet no sākuma sastāva kolēģiem saņēma mazu palīdzību. Komandas otrā zvaigzne Pols Džordžs aizvadīja smagu spēli, gūstot vien 14 punktus un no laukuma uzbrūkot ar zemu precizitāti (4/17 metieni no spēles). 23 punktus no rezervistu soliņa pievienoja gada labākā sestā spēlētāja balvas kandidāts Lū Viljamss.