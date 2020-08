NBA aizvadītajā naktī: "Celtics" izcīna jau otro uzvaru pret "76ers"

Franču centrs Rūdijs Gobērs pabeidza puslaiku ar bumbas triecienu grozā no augšas, bet, kad ceturtajā ceturtdaļā ko spēlēt bija atlikušas piecas minūtes, Denveras vienības treneris Maiks Melons sāka lūkoties sērijas trešās spēles virzienā, nomainot pamatsastāva basketbolistus Nikolu Jokiču un Džamalu Mureju.

Mičels bija precīzs desmit no 14 metienos no spēles, ieskaitot sešus no septiņiem trīspunktu raidījumiem.