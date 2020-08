Saldā inde: kas notiks, ja katru dienu ēdīsi saldējumu

Saldējums ir salds un satur daudz kaloriju, ja vien negatavojat to pats. Mēs reti ēdam "tīru" saldējumu, un saldās piedevas ievērojami palielina kaloriju daudzumu. Vislabāk ir dzert ūdeni, lai atveldzētos, un katru dienu izvēlēties augļu sorbetu, nevis šokolādes vai karameļu saldējumu.

Dažās valstīs tiek ražots bio saldējums. To ieteicams dot bērnudārzos un skolās kuņģa slimību un saaukstēšanās profilaksei. Bio saldējums ir papildināts ar labvēlīgajām baktērijām, probiotikām, kas atbalsta mikrofloru cilvēka ķermenī. Tajā ietilpst dabīgais sviests un piens, kas satur vitamīnus un veselīgas taukskābes.

Iemesls, kāpēc neizslēgt raudzētus piena produktus no uztura. Bio saldējums patiešām ir veselīgāks nekā klasiskais vaniļas vai šokolādes. Šādu saldējumu ir vieglāk sagremot, jo tajā ir palīgvielas. Tāpat kā jebkuru saldu ēdienu, ir ieteicams ēst saldējumu no rīta: no pulksten 11:00 līdz 16:00. Šajā laikā aizkuņģa dziedzeris ir aktīvākā stāvoklī, tāpēc tos ogļhidrātus ar taukiem, kuri ir saldējumā, ir vieglāk sagremot. Vakarā ķermenim ir jāatgūstas, nevis jāsagremo sarežģītie ēdieni. Ja jūs nevarat pretoties un vēlaties apēst saldējumu vakarpusē, tad ir ieteicams pastaigāties.