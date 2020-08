Parūpējies par savām cirtām! Pieci ieradumi, kas sabojā matus

Pirms maskas uzklāšanas matiem, cik vien iespējams, izspiediet to ar dvieli - lai ūdens būtu pēc iespējas mazāk. Protams, tas rada zināmas neērtības un prasa vairāk laika, taču, uzklājot masku uz mitriem matiem, jūs iegūstat tikai trešo daļu no gaidītā efekta. Liekā ūdens molekulas novērš produkta iespiešanos dziļi matos. Tā darbība kļūst virspusēja. Jūs izšķiežat produktu - to vienkārši mazgājot ar ūdeni, nesniedzot vēlamo efektu.