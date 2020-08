Nekam nav jēgas. Ko darīt, ja dzīve šķiet bezjēdzīga?

Kāds vīrietis teica: "Mana dzīve ir bijusi bezjēdzīga." Jūs būsiet pārsteigts, uzzinot, ka viņš bija pētnieks, kurš palīdzēja apstiprināt šizofrēnijas ģenētiskās saknes. Tas ir bijis viens no galvenajiem psiholoģijas atklājumiem pēdējos 50 gados.

Karjeras un personīgajam trenerim, vairāku grāmatu autoram Mārtijam Nemko ir bijuši vairāki ārēji veiksmīgi klienti, kuri jutušies līdzīgi. Tomēr daudzi mazāk veiksmīgi cilvēki jūtas labi par to, kā viņi pavada savu dzīvi. Kas to varētu izskaidrot?

Vēl viens faktors, kas var veicināt to, ka pat veiksmīgiem cilvēkiem liekas, ka viņu dzīve ir bezjēdzīga, ir tas, ka viņi jūt, ka nekas nav tik svarīgs, pat pārmaiņas.

Kā tikt ar to galā?

Cilvēks, kurš jūt, ka viņa dzīve ir bezjēdzīga, nevar tikt pozitīvi noraidīts, un tas bieži ir pamatots spriedums. Neatkarīgi no tā, vai jūs vai kāds cits uzskata, ka dzīvei nav nozīmes, mēģināt pārliecināt viņus, ka viņi rīkojas nepareizi, ir bezjēdzīgi. Noderīgāk ir, ja piekritīsies, ka viņu analīze ir pareiza.

Neatkarīgi no tā, vai tas esat jūs vai kāds, kas jums rūp, prātīgāk ir apstiprināt šādu spriedumu, nevis atspēkot to. Tā ir taisnība, jo mēs visi vēlamies just, ka mūsu pamata uzskati ir pareizi, turklāt mēs, visticamāk, draudzēsimies ar cilvēkiem, kuri pieņem mūs un mūsu vērtības, pat ja tās ir neatbilstošas vispārpieņemtajam.