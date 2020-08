Inficēšanās ar Covid-19 atkārtoti konstatēta Carnikavas novadā

Vēl viens no jaunajiem inficētajiem ir reģistrēts Liepājā, bet viens - Engures novadā. Nevienā no šīm pašvaldībām ar Covid-19 saslimušo skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Divi no inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet viens vecumā no 20 līdz 29 gadiem.