Video ⟩ 19 stundas bez pases un bagāžas. Kā Minskā apcietināja laikraksta "Postimees" žurnālistus

"No pasu kontroles mūs aizsūtīja sēdēt telpas nomaļākajā stūrī, kur jau mūs sagaidīja cilvēki no iepriekšējā lidojuma, viņi arī nav tikuši ielaisti Baltkrievijā. Brits, kurš sēdēja blakus, sāka mums jautāt, no kurienes esam un kāpēc šeit ieradāmies. Tajā brīdī es biju pārāk satraukts, lai sarunātos ar viņu, es atbildēju, ka esmu atvaļinājumā un aizgriezos," atceras žurnālists.