"Viņš piečurāja Lū kurpes, bet tas bija mazākais..." Kā Šakils O'Nīls reiz brutāli izjokoja komandas biedru

Elasans viesojās "The Le Batard Crew" radio šovā, kur apskatnieks tad arī atklāja visnotaļ nepatīkami pārsteidzošo stāstu par to, kā O'Nīls reiz izjokoja Amundsonu.

"Viņš piečurāja Lū kurpes, bet ar to viss nebeidzās. Turpinājumā viņš, atļaušos teikt, paniekojās ar Amundsona matu kopšanas rīkiem. Teiksim tā, šī paniekošanās bija tāda, ka man nav problēmu pastāstīt par to, ka Šaks piečurāja Lū kurpes, bet man ir neērti runāt par to, ko viņš izdarīja ar citām Lū piederošajām lietām. Un tad sekoja Lū kapa," turpināja apskatnieks

Kā izteicās Elasans, O'Nīls esot "padarbojies" ap Amundsona mutes kapu. Var noprast, ka šī "padarbošanās" nav bijusi no patīkamākajiem skatiem. Elasans aprakstīja spēles dienas notikumus, līdz ar to vēlāk ģērbtuvēs ieradies arī pats Amundsons, kurš bijis manāmi nervozs, jo apzinājās, ka O'Nīls viņam būs sagatavojis kādu "pārsteigumu".

"Nav nekā smieklīgāka par to, ka Alvins [Džentrijs] minūtes pārtraukumā uz dēlīša zīmē nākamo uzbrukumu. Parasti spēlētāji skatās, ko treneris zīmē, bet šajā reizē visi blenza uz Lū, kurš gatavojās doties laukumā. Neviens trenerim nepievērsa uzmanību. Lū ielika mutē kapu, pēc dažām sekundēm to izņēma ārā no mutes un svieda to soliņa virzienā. Visi sāka nekontrolējami smieties. Atceros, ka skatoties maču nodomāju: "Ak, uz "Suns" soliņa valda tāda jautrība." Man nebija ne jausmas, kas notika patiesībā," smejoties atcerējās Elasans.