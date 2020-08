"Tie vispirms apdzīvoja siltākus reģionus." Jaunā pētījumā atklāts, ka pingvīni tomēr nav radušies Antarktīdā

Zinātniskajā žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences" publicētajā pētījumā zinātnieki sadarbībā ar muzejiem un universitātēm no visas pasaules izanalizēja asins un audu paraugus no 18 dažādām pingvīnu sugām. Vēlāk viņi izmantoja šo ģenētisko informāciju, lai noskaidrotu, kāda ir šo pingvīnu izcelsme un migrācija vēsturē.