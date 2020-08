Zaglīgajai mežacūkai, kas "aptīrīja" nūdistu, draud bargākais sods - likvidācija

Tikmēr vietnē "Change.org" jau uzsākta parakstu vākšana par "Teufelzē mežacūkas glābšanu". Šobrīd to jau parakstījuši vairāk nekā 11 000 cilvēku, kuri lūdz Grunvaldes mežniecību saglabāt cūku mātei dzīvību.

Iniciatīvas ierosinātāji apgalvo, ka dzīvnieku nekas neesot atturējis no uzbrukuma vīrietim, kas to vajāja, taču tā neesot to darījusi, tādēļ ir pelnījusi palikt dzīva.