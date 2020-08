NBA aizvadītajā naktī: Džeimss un Deiviss dominē pret "Trail Blazers"

Lebrons un Entonijs nodrošina "Lakers" uzvaru, Lilards ar izmežģītu pirkstu iemet 34 punktus

Lakers no spēles meta ar 50 procentu precizitāti un realizēja desmit no 30 "trejačiem". Losandželosas vienība guva 28 no 43 soda metieniem, kamēr "Trail Blazers" realizēja 18 no 19.