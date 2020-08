Video ⟩ "Es vēlos pateikt dažus vārdus Sašam..." Čaks Noriss piedraud Lukašenko

Publiskotajā video Noriss izsakās šādi: "Es vēlos pateikt dažus vārdus Sašam, kuram iesauka ir "Saša nulle procenti" un "Misters tarakāns". Tu zini - kad es griežu sīpolus, raud sīpoli, tāpēc - ja tu nebeigsi darīt to, ko tu dari, tad es ieradīšos vienā no tavām rezidencēm un likšu tev raudāt!"

Visticamāk, video tapis, izmantojot "Cameo" - vietni, kurā, samaksājot konkrētu summu, var iegūt personalizētu ziņu no kādas slavenības. Arī Noriss ir atrodams šajā vietnē .

Iepriekš filmu sērijas "The Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks") aktieris Elija Vuds šajā vietnē ierakstīja ziņojumu ieslodzītajam Baltkrievijas prezidenta amata kandidātam Viktoram Babariko.