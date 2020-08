Biziļs: Navaļnijs no politikas izslēgts uz vairākiem mēnešiem

Izšķirošais jautājums ir, vai Navaļnijs to "pārcietīs bez sekām un vai spēs tālāk veikt savu darbību".

No Tēgeles lidostas, kur Navaļnijs no Krievijas tika nogādāts ar nevalstiskās organizācijas"Cinema for Peace" nolīgto medicīnisko lidmašīnu, uz "Charite" viņš tika transportēts Bundesvēra reanimācijas automobilī.