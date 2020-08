Par pārkāpumiem ūdens patēriņa skaitītāju darbībā PTAC soda "Rīgas ūdeni"

PTAC pērn, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no "Rīgas ūdens" klientiem, sāka ūdens patēriņa skaitītāju māju ievados izņemšanu ārpuskārtas verificēšanai. Laika posmā no 31. oktobra līdz 3. martam veiktas 28 skaitītāju pārbaudes, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 23 skaitītāji jeb 82%.