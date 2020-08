Stājas spēkā mūža ieslodzījums vīrietim par sava topošā bērna mātes slepkavību

Ar AT lēmumu noraidītas apsūdzētā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, atstājot negrozītu Rīgas rajona tiesas spriedumu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu no apsūdzētā mirušās tuvinieces labā piedzīta arī morālā kaitējuma kompensācija 50 000 eiro apmērā. AT lēmums nav pārsūdzams.