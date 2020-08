Timma ar Sedokovu no ASV atgriezušies Maskavā, un parāda, kā izaudzis viņu suns

Привет. Хочу тебе сказать правду. На самом деле, мы уже в Москве ) И эти фотографии, это наши воспоминания, которые навсегда будут у нас. А это мое любимое место в LA ! Это Обсерватория! Само задание закрыто, но небольшая окружность открыта и можно погулять. В масках исключительно. И увидеть легендарную надпись «Hollywood». Сейчас покажу в сториз. Впереди одна из самых сложных рабочих недель и мы начинаем новый круг и новый рабочий год. Спасибо тебе, любимый за это лето @janis.timma ! Оно стало особенным для нас. И обещаю, так всегда и будет! Каждый день - праздник, каждый фестиваль ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 23, 2020 at 9:44am PDT