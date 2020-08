"Mums visiem drusku jānomierinās." Šakils O'Nīls aicina nepārvērtēt Porziņģa komandas biedru Dončiču

"Es gribu teikt, ka mums visiem drusku jānomierinās. Tas ir viss, ko es saku. Viņš ir lielisks, bet es to visu esmu redzējis. Es šādu sniegumu jau esmu redzējis, to paveica Stefans Karijs. Es to esmu redzējis Džeimsa Hārdena izpildījumā. Es to visu redzēju pagājušajā nedēļā - to paveica Damjans Lilards. Nedaudz vajag nomierināties, tas arī viss," Dončiča iekarsušo fanu bāzi centās apslāpēt O'Nīls.