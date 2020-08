"Mavericks" bez Porziņģa piedzīvo sagrāvi un nonāk soļa attālumā no sezonas beigām

Kristaps Porziņģis joprojām cīnās ar sāpēm labajā ceļgalā, līdz ar to "Mavericks" bez latvieša nācās iztikt arī šajā mačā.

"Clippers" rindās beidzot spēcīgu maču aizvadīja viens no tās līderiem Pols Džordžs, kurš līdz šim bija mocījies ar ievērojamām precizitātes likstām. Aizsargs pat bija atkārtojis 60 gadus vecu "rekordu" - Džordžs bija vienīgais spēlētājs, kopš 1960. gada, kurš trīs "play-off" mačos pēc kārtas no laukuma meta ar zemāku precizitāti par 25%. Toreiz to "paveica" Bobs Kūzijs.