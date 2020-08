"Viņš staigāja apkārt tikai apkašbiksēs." No ugunsgrēka Daugavgrīvā autostāvvietā izglābies apsargs

Naktī no 24.augusta uz 25.augustu divstāvu postenis trijos naktī sāka degt atklātās liesmās. No miega uzrautie cilvēki, redzot postažu no savu dzīvokļa logiem, steigšus zvanīja ugunsdzēsējiem un cerēja, ka postaža tiks apturēta pirms uguns iemetas automašīnās.