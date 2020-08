VIDEO ⟩ Ko darīt ar bērnu ratiņiem? Autobusa šoferis Siguldā atsakās pārvadāt jauno māmiņu

"Lai arī Ministru kabineta noteikumi paredz, ka bērnu ratiņus sabiedriskajā transportā var pārvadāt bez maksas, iepriekš nepiesakot, mēs esam saskārušies ar atsevišķiem gadījumiem, kad realitātē to izpildīt ir bijis sarežģītāk. Autobusa salonā bagāžu var pārvadāt tad, ja nav bagāžas nodalījuma un ja tas netraucē citiem pasažieriem. Un autobusa vadītājs arī ir tas, kas izvērtē uz vietas apstākļus, ko tad darīt ar šo bagāžu, kur būtu piemērotākā vieta, kur to vest," stāsta Valsts autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.

"Reisu no Siguldas izpildīja autobuss, kam pretī otrajām durvīm ir izvietoti pasažieru sēdekļi, līdz ar to tehniski nav iespējams tur ievietot bērnu ratus. Autobusa vadītājs izkāpa no autobusa, piedāvāja pasažierei ievietot bērnu ratus bagāžas nodalījumā, kā to nosaka bagāžas pārvadāšanas noteikumi. Pasažiere no šādas iespējas atteicās," stāsta Lotārs Dravants, AS "CATA" Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs.