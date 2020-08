Foto ⟩ Spānijā homoseksuālu pingvīnu pāris izperē adoptētu olu

Akvārijs, kurā dzīvo 25 otas astes pingvīnu kolonija, sociālajos tīklos pavēstīja, ka divas mātītes izrādījušas pazīmes, kas liecina, ka ir gatavas pāroties, piemēram, ligzdas veidošana no akmeņiem. Akvārija darbinieki nolēma paņemt auglīgu olu no cita pāra un atdot to šim pārim.