Filmēšanu laikā ierobežos satiksmi vairākās Rīgas ielās

No šodienas plkst. 17 līdz 30. augusta plkst. 22 apstāšanās un stāvēšanas būs aizliegta Meža ielā, pie ēkas Meža ielā 4a un Puķu ielā, pie ēkas Meža ielā 4a.

31. augustā un 2. septembrī no plkst. 7 līdz plkst. 23 apstāšanās un stāvēšanas būs aizliegta Merķela ielā, pie ēkas Merķela ielā 13 ieejas.

Savukārt saistībā ar filmas "Mīlulis" filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 29. augustā no plkst. 6 līdz plkst. 15 Pils ielas labajā pusē, posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un no plkst. 15 līdz plkst. 22 Alojas ielā, pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā.