Ārlietu eksperts: Pret Baltkrieviju grūti vērst sankcijas, jo tās tirgus integrēts Krievijā

Savukārt, runājot par diskusijām Eiropas Savienības (ES) mērogā, kas saistītas ar Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko neatzīšanu par leģitīmu valsts galvu, Vidzemes Augstskolas lektors to nodēvēja par "diplomātisku manevrēšanu".

"ES tiek atzīts, ka tās nebija godīgas vēlēšanas. No otras puses, rodas priekšstats, ka ES nogaida, jo nevēlas aizslēgt visas durvis, jo arī pēc iepriekšējām prezidenta vēlēšanām ES pieņēma sankcijas, bet no tā būtībā nekas nemainījās," skaidroja ārlietu eksperts, piebilstot, ka savulaik ASV apturēja savu diplomātisko pārstāvniecību Minskā un šodien ASV faktiski nav vērā ņemamas ietekmes uz situāciju Baltkrievijā.

Viņš norādīja, ka no vienas puses, lielu sankciju piemērošana tuvinātu Baltkrieviju vēl vairāk Krievijai, no otras puses - Lukašenko režīmu par asiņaino vardarbību vajadzētu sodīt, bet patlaban nav skaidrs, kā to efektīvāk paveikt.