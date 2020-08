Likumsargi Kuldīgas pusē aptur kārtējo šoferi, kurš visu izdara nepareizi

Šā gada 11. augustā ap pulksten 22 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju no kāda iedzīvotāja par to, ka Kuldīgas novadā, Vārmes pagastā pārvietojas automašīna, kura tiek vadīta nepārliecinoši. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajām ekipāžām un Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas, pamanot automašīnu uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus, to apturēja.