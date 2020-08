"Pēkšņi tev pretim skrien milzīgs, kails vīrietis..." Leģendārais O'Nīls mēdza cīkstēties ar komandas biedriem, būdams kails

"Viņš bija bēdīgi slavens ar to, ka dažas reizes nedēļā viņš nolēma, ka ir pienācis laiks kailās cīkstēšanās sacensībām. Tu nezināji, kurš šoreiz būs viņa upuris un tas notika mirkļos, kad tu to vismazāk sagaidi - pēkšņi tev pretim skrien milzīgs, kails vīrietis. Viņš skrien pilnā ātrumā un metas tev virsu. Tad tu tiec nogāzts zemē un viņš kopā ar tevi pa to ripinās. Šaks allaž komandas treneriem pateica, kurš būs viņa "izredzētais", lai viņi nepieciešamības gadījumā būtu gatavi," atcerējās Džentrijs.