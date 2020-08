Visvairāk balsojuši Purvciemā, Centrā un Ziepniekkalnā

Purvciemā nobalsojuši 16 913 iedzīvotāji jeb 9,86% no kopējā nobalsojušo skaita. Centra apkaimē nobalsojuši 11 754 iedzīvotāji jeb 6,85% no kopējā nobalsojušo skaita, bet Ziepniekkalnā - 11 324 iedzīvotāji jeb 6,6% no kopējā nobalsojušo skaita.