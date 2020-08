Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās uzvarējusi AP/P

Šajā iecirknī ir reģistrēti 2708 vēlētāji, no kuriem nobalsojuši 1024 jeb 37,7%. Iecirknī par derīgām atzītas tikai 815 aploksnes. Šajā iecirknī visvairāk balsu ieguva AP/P - 25,15%, "Saskaņa" - 18,65%, NA/LRA - 11,53%, bet JV - 10,67%.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, kopumā šajā iecirknī nobalsojuši 933 vēlētāji, bet par derīgām atzītas tikai 514 aploksnes. No derīgajām balsīm par AP/P nodoti 23,93% balsu, par "Saskaņu" - 23,54%, par JV - 10,31%, bet par LKS - 8,75%.

Aģentūras LETA aprēķini gan liecina, ka neieskaitīto balsu skaits nevienai no "aiz strīpas" palikušajām partijām tomēr neļautu pārvarēt 5% barjeru, taču šīs balsis varētu pamainīt to, kuri no kandidātiem ieguvuši mandātus domē.