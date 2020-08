Vairāk nekā 600 neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes atzītas par nederīgām

Svētdienas rītā aizvadītajā komisijas sēdē apstiprināts balsu skaitīšanas protokols un diskutēts arī par to, vai par derīgām atzīt aploksnes bez iecirkņa zīmoga. Kokins neprecizēja, cik šādu aplokšņu ir, taču līdz šim izskanējusī informācija ļauj secināt, ka tādu ir 627.

"Likums nosaka, ka aploksne nav derīga, ja tā ir bez iecirkņa zīmoga, saplēsta vai bojāta. Līdz ar to nederīga arī tajā esošā vēlēšanu zīme," skaidroja vēlēšanu komisijas vadītājs, piebilstot, ka sēdē atbilstoši likumam nolemts aploksnes atzīt par nederīgām.

Vēlēšanu komisijas vadītājs arī apgalvoja, ka nepieskaitītās balsis nekādā gadījumā neietekmētu vēlēšanu rezultātus - gan neļautu pārvarēt kādai no partijām piecu procentu barjeru, gan nemainītu domē iekļuvušo politisko spēku deputātu skaitu.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka neieskaitīto balsu skaits nevienai no "aiz strīpas" palikušajām partijām tomēr neļautu pārvarēt 5% barjeru, taču šīs balsis varētu pamainīt to, kuri no kandidātiem ieguvuši mandātus domē.